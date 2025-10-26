Oroscopo Leone: settimana dal 27 ottobre al 2 novembre 2025

Le previsioni del segno

LEONE – Hai presente quando tutto sembra girare nel verso giusto ma tu, per sicurezza, litighi lo stesso? Ecco, questa è la tua settimana. L’amore torna a essere un palcoscenico luminoso: tu al centro, applausi dal pubblico, ma ogni tanto pure qualche fischio — soprattutto attorno al 29, quando l’orgoglio rischia di prendere il sopravvento. Se sei in coppia, riscopri la complicità e il piacere del dialogo, ma attenzione a non trasformare ogni confronto in una gara di chi ha ragione. Il cuore batte forte, ma la lingua deve restare dolce.

Sul fronte professionale, sei in splendida forma: magnetico, convincente, e pure un po’ spavaldo (come sempre). Chi lavora a contatto col pubblico è baciato dalle stelle, mentre chi cerca un nuovo inizio professionale ha finalmente l’occasione di farlo con stile, magari lasciando un posto che non ti rappresenta più. La parola chiave? Espansione, ma con cervello.

A livello fisico, la settimana è un piccolo tour de force: mille cose da fare, mille pensieri, mille “ci penso io”. Frena, ogni tanto. Dal 31, il cielo ti concede il meritato relax, e potresti finalmente spegnere il telefono senza sensi di colpa.

Hai un cuore d’oro, ma a volte lo usi come fosse una spada.

Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: “Rilassati e ‘un ti pigghiari troppu sul seriu: a forza di vuliri brillari, ti scotti ca’ stissa luci”.

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI