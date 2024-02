Oroscopo Leone: settimana dal 5 all’11 febbraio

Le previsioni del segno

LEONE – La settimana per il Leone sembra disegnata da una mano benevola, pronta a spazzare via i mesi di tempeste sentimentali con un soffio di serenità. Se la tua relazione ha assomigliato più a un reality show pieno di colpi di scena che a una tranquilla sitcom, preparati a un cambio di scenario. La seconda metà di febbraio si preannuncia come il gran finale, con chiarimenti che potrebbero segnare il destino della tua coppia. Per i single, invece, l’atmosfera è frizzante e leggera, ideale per incontri senza troppe pretese, come se il destino giocasse a cupido in modalità speed dating.

Sul fronte lavorativo, si intravede una luce in fondo al tunnel, specialmente per le finanze che hanno navigato in acque turbolente. Tuttavia, le stelle avvertono: è tempo di fare ordine tra i progetti, senza lanciarsi in nuove avventure senza una bussola. Ricorda, la prudenza è la virtù dei forti. E per quanto riguarda il benessere, è il momento di risplendere, ma attenzione a non trascurare la cura personale; potresti finire per opacizzarti come un gioiello dimenticato in fondo al cassetto.

Se pensavi che la tempesta fosse finita, ricorda che dopo la pioggia potrebbe arrivare un uragano. Voto: 6,5. “Vutti chi nun è attuppata, sventa.”



