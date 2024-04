Oroscopo Leone: settimana dall’8 al 14 aprile 2024

Le previsioni del segno

LEONE – Quando Venere decide di darti una mano dal giorno 5, tu, caro Leone, ti prepari a costruire qualcosa di nuovo. Sembra che l’universo abbia deciso di inviarti una notifica di “Nuova connessione disponibile” e tu sei pronto a scorrere verso destra per l’amore. Certo, potresti anche trovare il modo di chiarire quei rapporti che ultimamente sembravano più intricati di un gomitolo di lana nelle zampe di un gatto. Ma, attenzione! Non rovinare tutto mostrandoti più indigesto di una cena a base di aglio crudo la sera prima di un primo appuntamento. Ricordati, i tuoi progetti lavorativi hanno già rubato troppo tempo ai batticuori.

Sul fronte lavorativo, ecco che arriva la speranza di tempi migliori, con entrate che sembrano piovere dal cielo grazie a nuove conoscenze. Queste stelle ti rendono veloce e concentrato come un gatto sul punto di saltare su un topo, soprattutto nelle prime due settimane di aprile, che ti vedranno in cima al podio. E mentre la tua situazione economica fa le montagne russe, chi si trova nel mondo dello spettacolo, dello sport o in qualunque attività che richieda un palco (anche metaforico) sarà il re della giungla. Per quanto riguarda il benessere, il tuo unico problema sembra essere che ti impegni troppo nel lavoro, come se fosse l’unica palestra di vita. Sarebbe il caso di imparare che anche l’amore può essere un toccasana, e non sarebbe male dedicargli un po’ più di tempo per mantenere il benessere.

In sintesi, come direbbe un saggio leone del XXI secolo, “Anche un re della giungla deve saper fare le fusa e non solo ruggire.” Voto: 7.5. “La Carni di l’omu si mancia cu li meli.” La carne dell’uomo si mangia col miele. Con belle parole, lusinghe e garbate maniere si ottiene tutto.



