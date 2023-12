Le previsioni del segno

LEONE – Questa settimana potresti sentirti come un attore in un film d’azione, con molte scene di lotta e qualche momento romantico. Nel lavoro, sei come un regista, ma ricorda che anche Spielberg a volte ha girato scene noiose. La tua energia è paragonabile a quella di una stella, ma anche le stelle a volte si eclissano.

Voto: 5.5/10. “Nè omo sutta cappa, nè fimmina sutta strazza.”



