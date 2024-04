Oroscopo del giorno: martedì 9 aprile 2024

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo del giorno di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali sono le previsioni del 9 aprile 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al sorgere del nuovo sole.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Vergine, le previsioni del 9 aprile 2024

♈ Ariete

Oggi, Ariete, sembri più confuso di un turista che cerca di guidare a Palermo. Non temere, è solo un’altra giornata di indecisioni cosmiche. Voto: 6/10. Consiglio delle stelle siciliane: “Quannu la testa non c’è, u corpu patisci”. In altre parole, usa quella testa!

♉ Toro

Toro, sei come un cannolo in vetrina: tutti ti vogliono, ma nessuno può permettersi le calorie. A lavoro, sei più richiesto di una cassata al sabato sera. Voto: 8/10. Consiglio delle stelle siciliane: “Megghiu ‘na paci finta ca ‘na guerra vera”. Oggi, fai pace con il tuo capo.

♊ Gemelli

Gemelli, ti senti diviso tra fare una maratona Netflix e iniziare quella dieta… ancora una volta. La decisione è difficile, ma la scelta sarà ovvia appena vedrai il nuovo show sul cibo. Voto: 5/10. Consiglio delle stelle siciliane: “Cu nesci arrinesci”. Ovvero, chi osa vince (anche se si tratta di binge-watching).

♋ Cancro

Oggi, Cancro, la tua sensibilità è a livelli da record. Evita di guardare film tristi o finirai per esaurire la scorta di fazzoletti. Voto: 7/10. Consiglio delle stelle siciliane: “Ogni lasciata è persa”. Ricorda, ogni snack lasciato indietro è un’opportunità mancata.

♌ Leone

Leone, sei come il sole di mezzogiorno in Sicilia: splendente, ma a volte troppo. Prova a dosare il tuo fascino o rischi di abbagliare tutti, nel senso letterale. Voto: 9/10. Consiglio delle stelle siciliane: “Cu è surdu, orbu e taci, campa cent’anni ‘mpaci”. Essere discreti paga, a volte.

♍ Vergine

Caro Vergine, la tua attenzione ai dettagli oggi è paragonabile solo alla precisione di un nonno siciliano che prepara il sugo. Perfetto, ma esagera con il critico interiore. Voto: 7/10. Consiglio delle stelle siciliane: “Non tuttu chiddu chi luci è oru”. Non tutto quello che luccica è oro, ricordalo!

Oroscopo del giorno: da Bilancia a Pesci, le previsioni del 9 aprile 2024

♎ Bilancia

Bilancia, sei bilanciato come una dieta mediterranea: un po’ di tutto, ma sempre in cerca dell’equilibrio perfetto. Oggi, però, inclina più verso il gelato. Voto: 6/10. Consiglio delle stelle siciliane: “Cu camina drittu, camina sulu”. A volte, per mantenere l’equilibrio, devi camminare da solo.

♏ Scorpione

Scorpione, la tua intensità oggi è come l’Etna in eruzione: spettacolare ma pericolosa. Usa questo potere con saggezza o potresti bruciare qualche ponte. Voto: 5/10. Consiglio delle stelle siciliane: “A lingua tosta chiù dû spata”. La lingua taglia più della spada, usa bene le parole.

♐ Sagittario

Sagittario, sei avventuroso come un arancino in un menu giapponese: fuori luogo ma intrigante. Esplora nuovi orizzonti, ma ricorda di tornare a casa per cena. Voto: 7/10. Consiglio delle stelle siciliane: “Mangia a sazietà, bevi a misura”. Goditi la vita, ma con moderazione.

♑ Capricorno

Capricorno, la tua determinazione è inarrestabile, come un nonno siciliano che negozia al mercato. Niente può fermarti, tranneforse la sfida di parcheggiare in una piccola strada di Palermo. Voto: 8/10. Consiglio delle stelle siciliane: “Si nun puoi fari a testa, fai a coda”. Se non puoi essere il capo, impara a seguire con grazia.

♒ Acquario

Acquario, sei come una granita al limone in pieno agosto: rinfrescante ma con un pizzico di acidità. Usa il tuo spirito critico, ma non esagerare. Voto: 8/10. Consiglio delle stelle siciliane: “L’occhiu vidi, u cori si nni adduna”. Gli occhi vedono, il cuore si accorge. Fidati dell’intuito.

♓ Pesci

Pesci, oggi sei emotivamente instabile come il tempo in Sicilia: da pioggia a sole in cinque minuti. Cerca di mantenere la calma, arriveranno tempi migliori. Voto: 6/10. Consiglio delle stelle siciliane: “Cu nasci tunnu nun po’ moriri quatraru”. Chi nasce tondo non può morire quadrato. Sii te stesso!

Classifica di martedì 9 aprile 2024: dal primo all’ultimo segno

1 – Leone

2 – Toro

3 – Acquario

4 – Capricorno

5 – Cancro

6 – Vergine

7 – Sagittario

8 – Ariete

9 – Bilancia

10 – Pesci

11 – Gemelli

12 – Scorpione



