Oroscopo Pesci: settimana dal 12 al 18 febbraio 2024

PESCI – Lunedì e martedì potresti sentirti un po’ giù, ma non preoccuparti troppo. Le stelle suggeriscono che è solo una fase passeggera. Immagina di essere in una commedia romantica dove tutto sembra andare storto, ma poi arriva il lieto fine. Mantieni la positività e tutto si risolverà​​​​.”

La settimana si presenta con alti e bassi, con particolare attenzione ai fine settimana, quando la Luna in opposizione potrebbe accentuare nervosismi. È un periodo che richiede pazienza e positività per superare le sfide​​. “Questa settimana potresti sentirti come un pesciolino fuor d’acqua, ma ricorda che anche fuori dall’acqua si può imparare a volare”. Voto: 7/10. “Non tutti i mali vengono per nuocere” – Ogni nuvola ha un lato positivo.

I Pesci sono immersi nella creazione artistica, disegnando sognanti su un foglio di carta. La loro immaginazione senza confini e la sensibilità artistica trasformano il semplice foglio in un portale verso mondi fantastici.



