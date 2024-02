Oroscopo Pesci: settimana dal 5 all’11 febbraio

Le previsioni del segno

PESCI – Il segno che nuota tra sogni e realtà alla ricerca dell’amore perfetto, sta per ricevere una spinta cosmica che illuminerà il cammino verso nuove avventure sentimentali. Con Venere che ti fa l’occhiolino dal 11 marzo, è il momento di lasciarsi alle spalle le incertezze e di aprirsi a nuove possibilità, accettando inviti e esplorando orizzonti che fino a ora sembravano solo un miraggio. Questo è un periodo propizio per coloro che cercano di approfondire legami esistenti o di avventurarsi in nuove storie, con la promessa che ogni passo sarà un tuffo verso una maggiore serenità affettiva.

Nel lavoro, le stelle ti offrono una visione ottimistica, soprattutto se hai progetti in sospeso o stai considerando nuove iniziative commerciali. La tua creatività sarà una risorsa preziosa, in grado di sbloccare situazioni stagnanti e di portarti verso successi inaspettati. Per quanto riguarda il benessere, è fondamentale affrontare le giornate con leggerezza e concedersi momenti di relax per recuperare energie, specialmente durante le giornate più impegnative.

In questo periodo, i Pesci potranno scoprire che navigare nelle acque dell’amore e del successo richiede solo il coraggio di lasciarsi andare. Voto: 8. “Anche i Pesci più timidi possono nuotare controcorrente, basta che credano nelle proprie pinne.” “Acqua ca duna a tanti vadduni a mari non ci n’arriva.”



