Oroscopo Sagittario: settimana dall’1 al 7 aprile 2024

Le previsioni del segno

SAGITTARIO – Quel romantico incurabile del Sagittario questa settimana si ritrova a navigare nelle acque turbolente dell’amore, interrogandosi se sia il caso di dare un altro giro di boa o mollare l’ancora definitivamente. Venere in opposizione sembra suggerire qualche schermaglia di troppo, magari per colpa di un dilemma amoroso più intricato del solito, dove Pasqua e Pasquetta si trasformano in giorni da calendario rosso non solo per le festività, ma per le decisioni sentimentali da prendere con un ristretto gruppo di eletti.

Sul fronte lavorativo, il Sagittario è come un equilibrista sul filo del rasoio, con il tempo che scade e un’accettazione (o un rifiuto) che pende come una spada di Damocle. Le finanze richiedono una revisione completa, forse è il momento di fare i conti o di lanciarsi in nuove avventure. Quanto al benessere, la raccomandazione è di mantenere la calma nonostante le tempeste, sia esterne che interne.

“Chi troppo vuole nulla stringe, ma chi nulla vuole… si annoia.” “Meglio un Venere in opposizione che un Marte in deposizione.” Voto: 6.5. Cu’ simina spini nun pò raccogghiri rosi. Chi semina spine non può raccogliere rose.



