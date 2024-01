Oroscopo Sagittario: settimana dall’1 al 7 gennaio

SAGITTARIO – Cari Sagittari, preparatevi a una settimana di forti emozioni e scelte d’amore. La vostra vita sentimentale è in fermento, potreste ritrovarvi a riscoprire vecchie fiamme o a innamorarvi di nuove. Le stelle consigliano di ascoltare il cuore, ma anche di mantenere un occhio critico. Nel lavoro, le opportunità non mancheranno, e se seguirete i consigli astrologici, potreste fare scelte vincenti. Tuttavia, fate attenzione alle spese impreviste, specialmente per l’auto o la casa. In termini di benessere, la vostra energia è al top, ma gestite la tensione nervosa.

“Sembra che stiate tirando con l’arco in una foresta; speriamo che colpiate l’obiettivo e non un albero!” Voto: 7.5/10. “Nun ti fari mettiri la faredda di (da) tò mugghieri.”



CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI