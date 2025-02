Oroscopo Sagittario: settimana dal 10 al 16 febbraio 2025

Le previsioni del segno

SAGITTARIO – Le relazioni che negli ultimi tempi hanno ballato tra un “ti lascio” e un “torniamo insieme” necessitano di un check-up emotivo. La tua voglia di libertà urla, ma stavolta il cervello (incredibile!) potrebbe convincerti a evitare la guerra.

Stai imparando che a volte è meglio mettere l’orgoglio in tasca e cercare una soluzione, piuttosto che dichiarare battaglia per principio. Sul lavoro, sei pieno di idee geniali che nessuno capisce, ma se aspetti un po’, qualcuno potrebbe accorgersi che avevi ragione. Nel frattempo, meglio non licenziarsi per seguire un sogno senza fondi.

“Se la vita ti dà limoni, tu fattici un limoncello e non scassare”

Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: “Sta bonu, chi si ciatu! No pigliari sempri a curri, chi poi arriva unni voli idda la sorti.”

