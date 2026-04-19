Oroscopo Sagittario: settimana dal 20 al 26 aprile 2026

Le previsioni del segno

SAGITTARIO – Settimana di rinascita vera, di quelle che per te equivalgono a prenotare un volo mentale verso una vita nuova prima ancora di chiudere quella vecchia. Ti senti finalmente pronto a lasciare alle spalle relazioni, dinamiche e situazioni che non ti rappresentano più. Hai passato un periodo in cui qualcosa ti stava stretto: persone troppo pesanti, storie poco spontanee, abitudini che sembravano catene travestite da routine. Ora cambia l’aria e si vede subito.

Nei sentimenti torna la voglia di vivere con slancio, sincerità e un entusiasmo che contagia chiunque ti stia accanto. Se una relazione ha attraversato momenti difficili, puoi recuperare bene, purché tu metta da parte l’istinto di scappare appena compare una conversazione seria. Se sei single, sei molto più disponibile, aperto e pronto a nuove emozioni senza trascinarti dietro il museo delle delusioni passate. Il tuo atteggiamento farà la differenza: più sei fiducioso, più attrai persone che parlano la tua stessa lingua emotiva.

Sul lavoro il cielo è promettente e sembra dirti: muoviti adesso. Blocchi, paure e rallentamenti che ti hanno frenato iniziano a dissolversi. È il momento ideale per proporre idee, rimetterti in gioco, riprendere progetti lasciati in sospeso e guardare avanti con maggiore coraggio. Hai già superato una fase complicata, quindi adesso non serve rivivere il trauma ogni tre giorni raccontandolo a tutti. Serve consolidare. Entro giugno puoi sistemare questioni aperte, chiarire accordi e mettere ordine dove c’era confusione. Da luglio si apre una fase ancora più interessante. Ma per arrivarci devi agire con costanza, non solo con entusiasmo da trailer motivazionale.

L’energia cresce molto. Ti senti leggero, positivo, con più voglia di muoverti, uscire, esplorare e dire sì a esperienze nuove. Il fisico risponde bene quando la mente si sente libera, e questo per te è sempre stato evidente. Attenzione solo a non disperdere tutto in dieci direzioni diverse. Il rischio non è la mancanza di forza, ma la dispersione. Scegli pochi obiettivi chiari e punta lì. Questa settimana vinci se smetti di cercare il prossimo orizzonte ogni cinque minuti e valorizzi quello che hai davanti adesso.

Corri così veloce verso il futuro che ogni tanto dimentichi dove hai parcheggiato il presente.

Voto: 10

Consiglio delle stelle siciliane: Usa sta forza nova pi custruiri bonu e un jiri sempri luntanu, ca certi furtuni nascinu propriu unni già si.

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