Oroscopo Sagittario: settimana dal 24 febbraio al 2 marzo 2025

Le previsioni del segno

SAGITTARIO – Questa settimana, il cuore batte forte, ma forse più per l’agitazione che per l’amore. Le occasioni ci sono, i flirt pure, ma attenzione a non confondere una passione momentanea con l’anima gemella!

Sei un avventuriero per natura, ma ci vuole un minimo di criterio: non puoi innamorarti di chiunque ti faccia un complimento carino. Sul lavoro, finalmente qualcosa si muove, anche se devi stare attento a non fare scelte economiche azzardate. Il cielo promette bene, ma tu non sei proprio un esperto di gestione finanziaria… Quindi, occhio ai contratti e ai colpi di testa! Energia in ripresa, ma se continui a strafare, il relax rimarrà solo un miraggio.

“Se il tuo entusiasmo fosse una valuta, saresti miliardario… ma purtroppo lo stipendio non funziona così.”

Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: “Nun ti fari pigghiari pi fissa! L’amuri è comu ‘u pani: megghiu aspittari chiddu bonu ca chiossà di unu stantiu.”

