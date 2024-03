Oroscopo Scorpione: settimana dall’1 al 7 aprile 2024

Le previsioni del segno

SCORPIONE – Scorpioni, sembra che Venere abbia deciso di giocare dalla vostra parte questa settimana, offrendovi l’opportunità di riflettere su una scelta affettiva importante. Ma attenzione a non trasformare il vostro partner in un capro espiatorio per ogni piccola insoddisfazione; ricordate, la pressione può anche far esplodere.

Il lavoro promette novità entusiasmanti, soprattutto per chi ha a che fare con l’estero o le pratiche legali. Cercate di mantenere la calma e di non lasciarvi sopraffare dalle tensioni. Il vostro benessere sembra essere in una fase di miglioramento, ma non esagerate; prendetevi il tempo per riflettere prima di agire.

“Lo Scorpione sa che la vendetta è un piatto che va servito freddo, ma a volte dimentica di cucinarlo.” Voto: 8. “Cu’ campa di spiranza dispiratu mori.” – Chi vive di speranza muore (disperato, in miseria).



