Oroscopo Scorpione: settimana dal 3 al 9 febbraio 2025

SCORPIONE – Sei nella fase “faccio di testa mia e gli altri non capiscono nulla”. Bene, il problema è che a volte potresti avere ragione, ma se ti isoli completamente rischi di sembrare un eremita con la sindrome della diffidenza cronica.

Se una relazione non funziona più, smettila di chiedere consigli: alla fine fai sempre di testa tua, quindi risparmia fiato. Sul lavoro le cose vanno avanti con fermezza e potresti avere sviluppi importanti entro metà anno.

C’è una bella spinta positiva, ma pure un carico di stress non da poco. Metà settimana sarà terreno fertile per un po’ di malinconia e nervosismo: meglio trovare un modo per sfogarsi prima di esplodere.

Sei un enigma avvolto in un mistero dentro a un rebus… ma rilassati!

Voto: 6.5

Consiglio delle stelle siciliane: “Nun ti fari ‘ncastrari di tò pinsèri, ca poi ‘a vita si la godi sulu l’ùartu.”



