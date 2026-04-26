Oroscopo della settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2026: la classifica completa di Skystar

L’oroscopo della settimana di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali saranno le previsioni per i prossimi 7 giorni, dal 27 aprile al 3 maggio 2026. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al prossimo weekend.
Oroscopo, settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2026: i segni migliori
1 – Vergine
La tua settimana gira attorno a un principio semplice che ti rappresenta perfettamente: se il resto della vita funziona … VAI AL SEGNO
2 – Toro
Per te si apre una settimana che profuma di stabilità, ordine e soddisfazione concreta, cioè le cose che ami davvero più … VAI AL SEGNO
3 – Leone
Questa settimana ti rimette al centro del palcoscenico, ma con una lezione importante: brillare non significa dover ruggire … VAI AL SEGNO
4 – Pesci
La settimana ti porta davanti a una parola che spesso rimandi finché puoi: chiarezza. Nei sentimenti arrivano confronti importanti … VAI AL SEGNO
5 – Sagittario
Questa settimana si apre con una sensazione che per te vale quasi quanto un biglietto aereo last minute: il ritorno del … VAI AL SEGNO
6 – Gemelli
La tua settimana parte con mille finestre aperte nella mente, venti chat attive e almeno tre idee brillanti nate mentre cercavi … VAI AL SEGNO
Oroscopo, settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2026: i segni peggiori
7 – Scorpione
Settimana di chiarimenti, e detta così sembra tranquilla. In realtà per te chiarire significa scavare, capire, ricordare dettagli … VAI AL SEGNO
8 – Capricorno
La settimana ti vede nel tuo habitat naturale: serio, strategico e con la pazienza di chi costruisce castelli mentre gli altri litigano per … VAI AL SEGNO
9 – Ariete
Questa settimana entri in scena con il tuo classico stile: energia alta, pazienza bassa e tolleranza zero per chi fa perdere tempo … VAI AL SEGNO
10 – Cancro
Settimana intensa, profonda e piena di quelle emozioni che tu senti già prima che arrivino davvero. Hai il radar interiore acceso … VAI AL SEGNO
11 – Bilancia
Questa settimana vivi il tuo classico contrasto esistenziale: il cuore si risveglia proprio mentre il resto della vita decide di complicarsi …VAI AL SEGNO
12 – Acquario
Dopo un periodo un po’ agitato, incerto o emotivamente disordinato, questa settimana ti restituisce qualcosa che per te … VAI AL SEGNO