Oroscopo della settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2026: la classifica completa di Skystar

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo della settimana di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali saranno le previsioni per i prossimi 7 giorni, dal 27 aprile al 3 maggio 2026. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al prossimo weekend.

Oroscopo, settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2026: i segni migliori

1 – Vergine

La tua settimana gira attorno a un principio semplice che ti rappresenta perfettamente: se il resto della vita funziona … VAI AL SEGNO

2 – Toro

Per te si apre una settimana che profuma di stabilità, ordine e soddisfazione concreta, cioè le cose che ami davvero più … VAI AL SEGNO

3 – Leone

Questa settimana ti rimette al centro del palcoscenico, ma con una lezione importante: brillare non significa dover ruggire … VAI AL SEGNO

4 – Pesci

La settimana ti porta davanti a una parola che spesso rimandi finché puoi: chiarezza. Nei sentimenti arrivano confronti importanti … VAI AL SEGNO

5 – Sagittario

Questa settimana si apre con una sensazione che per te vale quasi quanto un biglietto aereo last minute: il ritorno del … VAI AL SEGNO

6 – Gemelli

La tua settimana parte con mille finestre aperte nella mente, venti chat attive e almeno tre idee brillanti nate mentre cercavi … VAI AL SEGNO

Oroscopo, settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2026: i segni peggiori

7 – Scorpione

Settimana di chiarimenti, e detta così sembra tranquilla. In realtà per te chiarire significa scavare, capire, ricordare dettagli … VAI AL SEGNO

8 – Capricorno

La settimana ti vede nel tuo habitat naturale: serio, strategico e con la pazienza di chi costruisce castelli mentre gli altri litigano per … VAI AL SEGNO

9 – Ariete

Questa settimana entri in scena con il tuo classico stile: energia alta, pazienza bassa e tolleranza zero per chi fa perdere tempo … VAI AL SEGNO

10 – Cancro

Settimana intensa, profonda e piena di quelle emozioni che tu senti già prima che arrivino davvero. Hai il radar interiore acceso … VAI AL SEGNO

11 – Bilancia

Questa settimana vivi il tuo classico contrasto esistenziale: il cuore si risveglia proprio mentre il resto della vita decide di complicarsi …VAI AL SEGNO

12 – Acquario

Dopo un periodo un po’ agitato, incerto o emotivamente disordinato, questa settimana ti restituisce qualcosa che per te … VAI AL SEGNO