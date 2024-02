Oroscopo Toro: settimana dal 12 al 18 febbraio 2024

Le previsioni del segno

TORO – “Per il Toro, la settimana è come un romanzo d’amore con un colpo di scena: tutto procede liscio fino a quando non si arriva alla parte dei dialoghi.” Attenzione ai rapporti amorosi, le incomprensioni potrebbero richiedere una comunicazione più chiara. Sul lavoro, la situazione sembra promettente, ma ricordate che anche le candele profumate costano.

Voto: 5/10. “Toro, questa settimana siete come un avocado al supermercato: tutti vi vogliono quando siete maturi, ma nessuno vi capisce realmente.” “Cu camina senza guardari, spissu cadi” (Chi cammina senza guardare, spesso cade) – un monito a procedere con cautela, in amore e nel lavoro.

Il Toro si distingue per la sua calma, seduto comodamente su una poltrona con un gelato in mano, simbolo del suo amore per i piaceri semplici della vita. Il suo sguardo soddisfatto rivela una serenità che sembra infondere tranquillità anche negli angoli più turbolenti della stanza.



