Oroscopo Toro: settimana dal 15 al 21 gennaio

Le previsioni del segno

TORO – Questa settimana, caro Toro, è all’insegna dell'”assestamento” dopo un periodo turbolento. Sul fronte amoroso, cerca di ritrovare quella scintilla perduta con il tuo partner, magari organizzando qualche attività fuori dall’ordinario. È il momento ideale per apprezzare le piccole cose della vita e ritrovare l’intimità perduta. Sul lavoro, tenere d’occhio il portafoglio sarà fondamentale, in particolare per quanto riguarda le spese per i figli. La tua determinazione ti proteggerà, ma non esitare a chiedere consiglio a un esperto per le questioni legali. Nel campo del benessere, cerca di non lasciare che l’ansia ti offuschi i momenti più positivi.

Nella settimana della cautela, anche un Toro può imparare a danzare sul filo del bilancio. Voto: 6. “Assai beni balla, cui la fortuna sona.”



