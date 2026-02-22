Oroscopo Toro: settimana dal 23 febbraio all’1 marzo 2026

Le previsioni del segno

TORO – Finalmente respiri un’aria più stabile, quella che piace a te, fatta di certezze, concretezza e serenità. Dopo un inizio mese un po’ confuso, ora i rapporti trovano un equilibrio più rassicurante. Se hai vissuto tensioni o silenzi pesanti, questa settimana offre la possibilità di chiarire e magari ricucire. Domenica, con la Luna nel segno, riesci a esprimere ciò che provi con naturalezza e profondità. Se sei single, potresti scegliere relazioni leggere ma intriganti, senza drammi inutili. Ti basta sentirti apprezzato e al sicuro. Le ombre del passato si allontanano e lasci spazio a una nuova solidità emotiva.

Nel lavoro sei in modalità costruttore: progetti iniziati mesi fa chiedono di essere consolidati. C’è chi ha cambiato ruolo, aperto un’attività o addirittura ricominciato da zero. Ora raccogli i primi segnali positivi. Le polemiche di inizio febbraio sono acqua passata. Hai lucidità mentale e senso pratico per fare scelte mirate, evitando rischi inutili. È una settimana adatta a riorganizzare, sistemare documenti, rivedere accordi e pianificare investimenti futuri. Le tue intuizioni sono affidabili, ma sempre filtrate dal buon senso che ti contraddistingue.

Dal punto di vista fisico ti senti più centrato. Quando le emozioni sono stabili, anche il corpo ringrazia. Concediti però piccoli piaceri: una cena gustosa, una passeggiata nella natura, un momento di relax senza sensi di colpa. Il tuo benessere passa anche dal goderti ciò che hai costruito.

Sei un diesel: parti piano, ma quando ingrani non ti ferma più nessuno.

Voto: 8,5

Consiglio delle stelle siciliane: Camina cu pacenzia e testa fridda, picchì chiddu ca stai custruennu ora ti porta luntanu e ti fa sentiri sicuru comu na petra.

