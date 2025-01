Oroscopo Vergine: settimana dal 20 al 26 gennaio 2025

Le previsioni del segno

VERGINE – Vergine, per te il cielo è una partita di ping pong tra cuore e ragione. In amore, sei pronto a litigare con chiunque osi respirare troppo vicino, ma attenzione: se vuoi salvare la pace familiare, metti da parte la tua proverbiale precisione.

Sul lavoro, sei come un architetto in cantiere: progettando, valutando e aspettando. Marzo e aprile ti vedranno raccogliere i frutti, ma adesso accontentati di piccoli passi. La tensione è un ospite fisso, quindi cerca di non esplodere ogni due per tre, o ti ritroverai con un mal di testa epico.

Sei così teso che anche una mosca rischia di far scoppiare un terremoto.

Voto: 6

Consiglio delle stelle siciliane: “Chiudi l’uocchi, respira, e ricorda: ‘na guerra nun si vince cu l’urtimi cartucci!”

