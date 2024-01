Oroscopo Vergine: settimana dal 22 al 28 gennaio

Le previsioni del segno

VERGINE – Questa settimana, o Vergine, ti ritrovi in un intreccio di emozioni degno di un romanzo. Gli ultimi due mesi ti hanno portato una marea di sentimenti, e ora è il momento di fare chiarezza. Sei come un detective sentimentale che cerca di risolvere i misteri del cuore. Per i single, non è tempo di chiudersi in sé stessi; la fine del mese promette incontri favorevoli, quindi tieni gli occhi aperti! Nel lavoro, i progetti sembrano pronti per il successo.

Saturno opposto, pur avendo chiuso alcune porte, ti ha mostrato quali sono le tue vere potenzialità. In questo periodo, la tua creatività è come un fuoco d’artificio, pronto a illuminare il cielo delle tue idee. Per quanto riguarda il benessere, potresti sentirti un po’ stanco all’inizio della settimana, ma il weekend porta miglioramenti.

“La Vergine, nel suo ordine cosmico, a volte dimentica che l’universo ama la sorpresa.” Voto: 8.5/10. “La raggiuni va cu lu so pedi.”



CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI