Oroscopo Vergine: settimana dal 27 maggio al 2 giugno 2024

VERGINE – Vergine, la tua mente è in cerca di nuove verità, soprattutto se in amore qualcosa non va. Sarà una settimana piena di impegni familiari e lavorativi. La tua esigenza di trovare un’intesa profonda nella coppia può causare momenti di incertezza o lontananza, ma non temere, non è per forza una crisi.

È solo necessario trovare un punto d’accordo, specialmente se ci sono visioni diverse sul futuro. Se stai cambiando casa o stile di vita, sarà un periodo di nuovi inizi.

Sul lavoro, se hai una professione indipendente o cerchi di metterti in mostra, le stelle sono dalla tua parte. Tuttavia, tra fine maggio e inizio giugno, dovrai superare alcune prove. Attenzione a chi cerca di trarti in inganno. Nuovi progetti e programmi richiederanno che tu dimostri il tuo valore, ma ci sarà stress.

Troppe cose da fare possono farti perdere la pazienza caro Vergine, ma avresti bisogno di aiuto. La calma e la pazienza saranno essenziali per risolvere i problemi.

Voto: 7. “Vergine, non sei solo un perfezionista, sei un vero funambolo della vita!”

Consiglio delle stelle siciliane: “Tinitivi a calma, iù di quarchi cosa si risolve cu pacenzia.”

