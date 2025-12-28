Oroscopo Vergine: settimana dal 29 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026

Le previsioni del segno

VERGINE – Settimana piena di piccole sorprese, trasformazioni e spiragli di luce che finalmente riesci a vedere anche tu, tra una lista di cose da fare e un sospiro di frustrazione. In amore, il tuo approccio è più socievole. Dopo mesi da eremita emotivo, riscopri il gusto della compagnia. Le amicizie diventano fondamentali e potrebbero rivelarsi terreno fertile per nuovi incontri, specialmente se sei single. Anche le relazioni già in corso respirano meglio: la complicità rinasce, ma solo se la base è solida. Se c’è attrito o distanza, però, il rischio è di buttare tutto nel cestino delle occasioni perse solo perché “non è come te lo aspettavi”. Le storie leggere ti intrigano, e anche se all’inizio sembrano giochi, a volte sono proprio quelli che accendono la fiamma giusta.

Nel lavoro, il periodo è finalmente in movimento. I mesi passati ti hanno lasciato esausto, perché ti sei ritrovato a navigare senza bussola in un mare pieno di manager che cambiano idea più spesso del meteo. Adesso, invece, qualcosa si smuove. Magari nulla è ancora definitivo, ma ci sono segnali chiari che le cose si stanno riassestando. Se hai un’attività tua o lavori in un’azienda in cui le regole cambiano ogni tre giorni, stai iniziando a rivedere un certo ordine cosmico. Il bello? Il meglio deve ancora arrivare, e si manifesterà con più forza nel 2026.

Fisicamente sei in buona ripresa, ma tendi a strafare. Daresti il meglio anche con l’influenza, e questo non è sempre un bene. Hai bisogno di rallentare, concederti momenti per te, anche se il tuo istinto ti porta a occuparti di tutti tranne che di te stesso. Le stelle ti chiedono una sola cosa: seleziona. A Capodanno, scegli accuratamente le persone con cui stare. Niente parenti che ti fanno venire l’orticaria emotiva. Meriti un po’ di pace, e anche tu puoi concedertela senza sentirti colpevole.

Stai migliorando, ma continui a chiederti se lo stai facendo nel modo giusto.

Voto: 6

Consiglio delle stelle siciliane: Si ti veni vogghia di scappari, nun è picchì l’autri su’ sbagliati, ma picchì ti scurdasti comu si sta bonu cu’ tia stissu.

