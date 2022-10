La polizia ha arrestato quattro persone

Il cadavere di una ragazzina di 12 anni è stato trovato in un baule nel 19esimo arrondissement di Parigi. Il baule è stato ritrovato vicino all’edificio in cui la vittima viveva.

La polizia ha arrestato quattro persone ma il loro ruolo nella vicenda non è ancora noto. Non sono note le cause della morte.

Il padre ha iniziato a preoccuparsi dopo che la figlia non è tornata a casa da scuola ieri pomeriggio.