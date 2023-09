Ortigia seconda in Champions: sarà testa di serie in Euro Cup

Piccardo: "Prossimi quindici giorni fondamentali"

1' DI LETTURA

Due vittorie su tre. Questo il bilancio finale dell’Ortigia alla chiusura del girone preliminare di Champions League. L’ultimo successo, in ordine di tempo, è contro il Primorje con il risultato di 16-14, mentre la vittoria precedente era arrivata ai danni dell’Oradea (14-7). Alla sua seconda esperienza nella competizione europea più importante, il club aretuseo conquista il secondo posto che gli consente di passare in Euro Cup da testa di serie.

Nel post partita della gara contro il Primorje, il tecnico dei biancoverdi Stefano Piccardo traccia un bilancio di questo turno di Champions: “Questo turno di Champions è stato un primo assaggio europeo con la squadra rinnovata e direi che abbiamo risposto bene sul piano della preparazione e dell’approccio alla gara. Penso che i prossimi quindici giorni saranno fondamentali per la costruzione dell’impianto di gioco”.

Per Francesco Cassia, giocatore dell’Ortigia, prevale il rimpianto per la prima partita: “C’è rammarico per la gara contro il Vouliagmeni, perché era quella più importante e noi non eravamo ancora tanto rodati. Però adesso non serve pensare a questo, è più utile capire piuttosto dove dobbiamo migliorare come squadra. Siamo cresciuti partita dopo partita ed è normale quando ci sono tanti nuovi giocatori, oggi ci siamo compattati ed abbiamo giocato meglio. Ora dobbiamo allenarci e giocare insieme il più possibile per poterci conoscere e poter migliorare certi meccanismi. Dobbiamo sistemare soprattutto la difesa, perché abbiamo preso troppi gol in queste tre partite. Il nostro obiettivo era andare avanti in Champions e non ci siamo riusciti. Adesso c’è l’Euro Cup, dove dobbiamo provare ad arrivare almeno in semifinale. Non sarà facile perché, turno dopo turno, scenderanno squadre dalla Champions”.