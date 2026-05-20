 Ospedale Giglio, i medici in sciopero il 29 maggio
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Ospedale Giglio, i medici annunciano un altro sciopero per il 29 maggio

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Protestano per il mancato rinnovo del contratto integrativo aziendale
LA PROTESTA
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CEFALÙ (PALERMO) – Tornano a scioperare i medici dell’ospedale Giglio di Cefalù venerdì 29 maggio.

I medici incroceranno le braccia per 24 ore per protestare contro il mancato rinnovo del contratto integrativo aziendale, scaduto il 31 dicembre scorso. È previsto un sit-in promosso da Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl.

È la seconda giornata di protesta dopo quella del 28 aprile, che ha riscontrato l’adesione del 90 per cento del personale medico.

Le segreterie provinciali di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl, nel proclamare la seconda giornata di sciopero, ribadiscono che “permangono tutte le motivazioni che hanno portato alla proclamazione dello stato di agitazione”.

La prosecuzione della protesta testimonia in modo chiaro e inequivocabile il livello di disagio e di insoddisfazione vissuto dai professionisti della struttura. I medici chiedono l’adeguamento retributivo ai livelli del Servizio sanitario nazionale, il riconoscimento dell’anzianità di servizio con reali progressioni di carriera, l’incremento del fondo per la produttività, decurtato nell’ultimo triennio, e il rinnovo del contratto integrativo”. 

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