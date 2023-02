Otto marzo, La Colla: “Combattere per le pari opportunità”

"Intitolare una strada alle donne che hanno combattuto per i diritti"

PALERMO – “L’8 marzo è la giornata internazionale delle donne, l’Anci ha proposto di dedicare le celebrazioni della giornata alla condizione femminile in Afghanistan ed in Iran esprimendo solidarietà e vicinanza alle donne ed una ferma condanna ai governi talebano e afghano. Esprimo vivo plauso per la bella lettera della sindaca di Termini Imerese Maria Terranova, vicepresidente Anci e delegata alle pari opportunità, che vuole sensibilizzare nei confronti di tale problema tutti i comuni votando una mozione comune: faccio mio l’appello a nome di tutte le donne, invito tutti i sindaci e dei consigli comunali siciliani a dare un forte segnale”. Lo dice Luisa La Colla, componente dell’assemblea nazionale di Italia viva.

“Un tempo anche in Sicilia si è avuta una forte forma discriminatoria nei confronti delle donne e, purtroppo talvolta ancora ne esiste qualche retaggio – aggiunge -. Oggi fortunatamente la subcultura si è trasformata in cultura grazie all’istruzione ed alla conoscenza, senza se e senza ma, con forza invito tutti a votare la mozione e a prevedere iniziative di sensibilizzazione e di formazione soprattutto per i giovani. Invito anche a favorire l’impegno delle commissioni di Pari opportunità comunali e delle Consulte, ma anche ad aprire un tavolo ad hoc con i rappresentanti e le rappresentanti della politica e della società civile”. La Colla poi conclude: “Sarebbe bello intitolare una strada alle vittime del terrorismo di Stato o a quelle donne che hanno combattuto per la libertà per la democrazia e per i diritti, sarà giusto inoltrare la mozione all’ambasciata iraniana ed a tutte le figure istituzionali italiane ed europee”.

