Ottobre con Dimora, a Palermo 4 giorni di attività per i senzatetto

Da giovedì 23 a domenica 26 ottobre

PALERMO – Quattro giorni di incontri e attività, a Palermo, per sensibilizzare la collettività sul fenomeno dei senzatetto. Torna a Palermo “Ottobre con Dimora”, l’appuntamento annuale che coinvolge istituzioni, enti del terzo settore e cittadini in eventi esclusivi organizzati per le persone che vivono in strada.

Il programma

Gli appuntamenti inizieranno giovedì 23 ottobre 2025. Villa Filippina ospiterà, dalle 18 alle 20, la mostra fotografica “Palermo Amara” di Giovanni Lo Curto e verrà presentato il libro “Non esistono cause perse” dell’avvocato di strada Antonio Mumolo.

Venerdì 24, dalle 9 alle 14, presso il Centro Diaconale La Noce dell’Istituto Valdese di via Evangelista Di Blasi, si terrà invece la tavola rotonda: “Esperienze di accoglienza a confronto – Supporto emotivo degli ospiti e la cura di chi cura”. Poi, alle 15, la passeggiata sociale “Legalità” e, alle 21, lo spettacolo teatrale “Mai capitato al mondo”, a cura della compagnia Senza Dimora.

Il weekend

Doppio appuntamento nella giornata di sabato 25. Alle 10, a piazza Rivoluzione, partirà la passeggiata sociale “Le vie di Rosalia”. Dalle 14 alle 17, invece, presso i campi del Sant’Ernesto di via Galileo Galilei, si terrà un mini torneo di calcetto tra ospiti e volontari dei servizi per le persone senza dimora.

Le attività, domenica 26, inizieranno alle 9, con la passeggiata sociale “Due facce della stessa medaglia”. Alle 10.00 ci si sposterà a Villa Filippina dove per i più piccoli prenderà vita il ‘luna park senza dimora’, con animazione e giochi a tema realizzati e gestiti dagli ospiti dei Poli. I più grandi, invece, potranno partecipare al festival “Talenti senza dimora” che prevede anche stand espositivi di oggetti e manufatti e una degustazione di prodotti culinari. In chiusura, alle 19.00, si potrà assistere a performance canore, reading di poesie e alla premiazione dei vincitori del mini torneo di calcetto.

“Conoscere meglio questa realtà”

“Il nostro è un impegno che portiamo avanti, come progetto, da ormai cinque anni – spiega Marco Guttilla, coordinatore delle attività di accoglienza dei Poli diurni e notturni – e stiamo crescendo sempre di più. Questi momenti di condivisione servono per far conoscere meglio al territorio questa realtà dando nuove opportunità e maggiori servizi alle persone senza dimora. Chi vive per strada può, infatti, essere ancora protagonista del proprio percorso se i servizi gli danno la possibilità di farlo”.

“Le tavole rotonde, le passeggiate, la mostra fotografica, la performance teatrale, il torneo di calcetto sono tutti strumenti che ci servono per capire cosa possiamo ancora realizzare per questa città e per queste persone spesso emarginate nonostante i loro tanti talenti”.

“Stare insieme e fare comunità”

“Con questa iniziativa – aggiunge Guttilla – diamo spazio sicuramente a chi è senza dimora, ma anche a chi lavora in questo settore e accoglie ogni giorno il loro dolore. Lo scopo è certamente stare insieme e fare comunità”.

“Tutto questo è stato possibile grazie al Comune di Palermo e ai vari soggetti attuatori come la Fondazione Don Calabria, il Centro Diaconale Valdese, la Panormitana Cooperativa Sociale, la Fondazione San Giuseppe dei Falegnami – quest’ultime promosse dalla Caritas diocesana di Palermo – e la Croce Rossa Italiana Comitato di Palermo che, in questi anni, hanno sperimentato modelli di intervento integrati, per il contrasto alla grave marginalità, puntando ad attivare gradualmente le risorse personali di ciascuno per uscire dal circuito assistenziale e ritrovare una propria autonomia”.