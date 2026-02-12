 Pace del Mela, lo fanno scendere sotto casa e gli sparano: ferito
Pace del Mela, lo fanno scendere sotto casa e gli sparano: ferito

Vittima della gambizzazione un 41enne disoccupato con precedenti
MESSINA – I carabinieri stanno indagando sul ferimento di un 41enne, di Milazzo, con precedenti per droga e disoccupato ferito con un colpo di pistola alla gamba. L’uomo si trovava nella sua abitazione di Pace del Mela, nel Messinese.

Nella tarda serata di venerdì, ha sentito suonare il campanello del portone d’ingresso. Qualcuno lo ha invitato a scendere nell’atrio, cosa che l’uomo ha fatto trovandosi di fronte la persona che gli ha esploso alcuni colpi di pistola, colpendolo alla gamba destra prima di allontanarsi.

L’uomo è stato trasportato al Policlinico di Messina, ma non è in pericolo di vita. Indagano i carabinieri.

