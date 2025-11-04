Pace: “Estraneo alle accuse, mi autosospendo dall’Antimafia dell’Ars”

Parla il capogruppo della Dc indagato dalla procura di Palermo

PALERMO – “Mi è stata formalmente notificata, nel primo pomeriggio di oggi, un’informazione di garanzia in merito a un’indagine della Procura di Palermo. Nel dichiarare ogni estraneità rispetto ai fatti contestati, esprimo piena fiducia nel lavoro della magistratura”. Lo dice il capogruppo della Democrazia cristiana all’Ars, Carmelo Pace, sotto indagine da parte della procura di Palermo che ipotizza, tra gli altri, i reati di associazione a delinquere e corruzione.

Pace: “Fiducia nei pm ma estraneo alle accuse”

“Ritengo doveroso, in attesa di chiarire completamente ogni addebito oggetto di indagine, comunicare l’autosospensione in via cautelativa dalla commissione d’inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia di cui sono componente”, aggiunge Pace.

Anche per il capogruppo Dc la procura di Palermo ha chiesto l’arresto, così come per Totò Cuffaro e Saverio Romano.