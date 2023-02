Pachino, ha un infarto e muore: nel presidio mancano i medici

L'agricoltore Sebastiano Morana è morto dopo un attacco cardiaco. Nel Pta non c'era un medico per le emergenze

4' DI LETTURA

PACHINO (SR) – Un uomo di 38 anni è deceduto a Pachino, nel Siracusano. Si tratta dell’agricoltore Sebastiano Morana. In base a quanto ricostruito, l’uomo ha avvertito un malore ed è stato portato in un presidio territoriale di assistenza, ma in quel momento non c’era alcun medico disponibile. Quindi il trasporto in una struttura sanitaria attrezzata con l’elisoccorso, ma nonostante gli sforzi non c’è stato nulla da fare.

La Procura

La procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta sul decesso dell’agricoltore. Le Forze dell’Ordine stanno attualmente effettuando accertamenti per verificare eventuali responsabilità nella gestione dei soccorsi. Le cause della morte saranno, quindi, accertate dagli investigatori. Intanto il magistrato ha disposto l’autopsia.

Petralito: “Ci impegneremo per una sanità dignitosa nella zona sud”

Il sindaco di Pachino Carmela Petralito aveva incontrato recentemente i vertici dell’azienda sanitaria di Siracusa per chiedere interventi per garantire la presenza di medici nel presidio sanitario: “È il momento del cordoglio e della rabbia. Il mio personale cordoglio e di tutta la comunità pachinese giunga alla famiglia di Sebastiano Morana – ha detto il primo cittadino –. È il momento di stringerci tutti attorno ai familiari di questo giovane padre e di continuare a pretendere con sempre maggiore forza il rispetto del diritto alla vita di tutti noi. Non abbasseremo mai il livello del nostro impegno per una sanità dignitosa nella zona sud”.

L’intervento del consigliere Ricupero

Sul caso è intervenuto il consigliere comunale Emiliano Ricupero: “Per mesi ho insistito sulla penuria di turni di medici coperti al Pta, ho cercato con ogni mezzo di smuovere le cose ed attirare l’attenzione sull’argomento e l’ho fatto per esperienza di vita, chi mi conosce e sa della mia vita sa anche dei lutti che mi hanno colpito negli ultimi anni, ho perso in un anno e mezzo, sorella, padre e madre e so benissimo quanto è importante che dei medici siano presenti nelle strutture preposte, perché il loro lavoro fa la differenza in taluni casi. Deve venire il giorno che questo venga compreso da tutti e deve venire il giorno che i fatti seguano alle promesse. Sebastiano Morana era un nostro concittadino e forse per lui le cose avrebbero potuto andare diversamente”.

Spada (Pd): “Impensabile che a Pachino manchi un medico per le emergenze”

La vicenda non ha lasciato indifferente neppure il deputato del Partito Democratico, Tiziano Spada: “La sicurezza sanitaria a Pachino è una priorità per la Regione. È impensabile che a Pachino manchi un medico per le emergenze – ha sottolineato Spada – ma è ancora più grave che negli anni non siano state trovate le soluzioni al problema della carenza di personale sanitario. Non è possibile che manchino i servizi essenziali in un presidio di assistenza che dovrebbe tutelare non solo i pachinesi ma anche gli abitanti della vicina Portopalo e i turisti che ogni anno accorrono da tutto il mondo“.

Ficara: “L’Asp ha fatto tutto quello che poteva per coprire i turni”

La Direzione aziendale dell’Asp di Siracusa esprime cordoglio alla famiglia del giovane deceduto al PTE di Pachino, e assicura che da parte della Centrale operativa 118 e dell’Azienda sanitaria è stato fatto tutto il possibile per le cure che il caso meritava: “L’Asp ha fatto tutto quello che poteva per coprire i turni. In ogni caso per quanto appreso dal dirigente del servizio è stata prestata comunque tutta l’assistenza possibile ed immaginabile sia dalle strutture Asp che dalla centrale operativa di Catania”. Lo dichiara il commissario dell’Asp di Siracusa, Salvatore Lucio Ficara. “Il personale che ha prestato soccorso al 38enne ha operato in tempi celerissimi per quanto mi viene riferito attivando tutti gli uomini e i mezzi a disposizione. In ogni caso va Il nostro cordoglio alla famiglia del signor Morana”.

L’ultimo saluto

Il sindaco ha dichiarato il lutto cittadino. I funerali di Sebastiano Morana dovevano essere celebrati oggi, venerdì 3 febbraio, alle ore 16 nella Chiesa San Corrado a Pachino, evento che però viene rinviato a data da destinarsi perché sul cadavere dell’agricoltore sarà effettuata l’autopsia.

I messaggi di cordoglio

Tanti i messaggi di cordoglio per Sebastiano, ma anche di sconcerto per quanto avvenuto: “Inaccettabile quello che ti è successo caro ragazzone, non ho parole e non ci credo ancora. Non mi esprimo sui “soccorsi”… Sarei denunciabile”, scrive un amico. E ancora: “Caro amico mio – si legge in un post – la vita è stata troppo crudele con te. Voglio ricordarti per sempre così, sorridente, allegro e dal cuore grande. Buona galoppata tra le nuvole cavaliere. Addio Sebastiano Morana. Sentite condoglianze alla famiglia“.