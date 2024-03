Paga la bolletta con una carriola piena di contanti: la provocazione VIDEO

Una sfida al tasso di inflazione estremamente elevato

ARGENTINA – Paga la bolletta con una carriola piena di contanti. Un atto di protesta contro le elevate tariffe elettriche che hanno scosso Huinca Renanco. Un commerciante argentino ha adottato un metodo insolito per saldare gli insoliuti della luce della sua impresa. Il 18 marzo, Dario Villarruel, titolare della “Chasineria Villarruel”, una nota macelleria della zona, ha catturato l’attenzione pubblica trasportando una carriola carica di denaro contante fino alla sede dell’azienda elettrica locale per effettuare il pagamento della sua bolletta.

Una carriola piena di soldi per pagare la bolletta della luce: le immagini

L’immagine di Villarruel che spinge una carriola piena di banconote è diventata virale dopo che un video dell’evento è stato diffuso sui social media. Nel video, l’uomo mostra le bollette e condivide la sua frustrazione per l’inasprimento dei costi dell’energia elettrica, sottolineando che la sua azione è una forma di protesta contro gli aumenti di prezzo che ritiene ingiustificati.

Villarruel ha dichiarato di aver pagato l’importo dovuto, 840.000 pesos argentini (circa 900 euro), interamente in banconote da 100 pesos, affermando che quella somma rappresentava il suo intero risparmio, accumulato proprio per far fronte a spese impreviste come queste.

Questo gesto simbolico arriva in un momento in cui l’Argentina è alle prese con un tasso di inflazione estremamente elevato, che ha raggiunto il 276,2% a febbraio, segnando un incremento di 21,9 punti percentuali rispetto al mese precedente. Tale situazione ha posizionato il paese al primo posto nella triste classifica delle nazioni con l’inflazione più alta, superando persino economie profondamente colpite come quelle del Libano e del Venezuela.



