Palazzina crollata a Licata, nessuno sotto le macerie

Impegnati più di 50 vigili del fuoco

LICATA – Non c’era nessuno sotto le macerie del crollo della palazzina di tre piani disabitata avvenuto ieri sera in zona Playa a Licata (Agrigento). Le unità cinofile dei vigili del fuoco, giunte da Catania e Trapani, hanno già lasciato l’area. La tensione si era già sciolta quando l’immigrato che aveva lanciato l’allarme ha chiamato il 112 per fare chiarezza.

Rintracciato e subito sentito dai poliziotti del commissariato, l’uomo, presente regolarmente sul territorio italiano, ha spiegato che, nella chiamata, aveva soltanto ipotizzato che all’interno potesse esserci qualcuno e di non aver parlato della presenza di una terza persona. Acquisite le dichiarazioni e, dopo che le unità cinofile dei pompieri non hanno rilevato alcuna presenza umana, l’area del crollo è stata lasciata sia dai cani dei vigili del fuoco che dalla squadra specializzata “Usar medium”.

A Licata hanno lavorato più di 50 vigili del fuoco, oltre a quelli del comando provinciale di Agrigento e del locale distaccamento, arrivati da Palermo, Messina, Catania e Caltanissetta.