Palermo, i presidi al sindaco: “Salviamo le palestre delle scuole”

"Sarebbe un danno per le istituzioni che svolgono funzione sociale"

PALERMO – I dirigenti scolastici Valeria Catalano (Dirigente scolastico dell’I.C. Colozza-Bonfiglio), Giusto Catania (Dirigente scolastico dell’I.C. Giuliana Saladino) e Angela Mirabile (Dirigente scolastico dell’I.C. Giuseppe Di Vittorio) hanno inviato una lettera al sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, e all’assessore all’istruzione, Aristide Tamajo, per chiedere informazioni in merito al progetto di adeguamento funzionale e messa in sicurezza impiantistica delle palestre delle tre istituzioni scolastiche che sono oggetto di un finanziamento PON.

“Abbiamo appreso dagli organi di stampa che il mancato avvio delle procedure potrebbe produrre una perdita del finanziamento – scrivono i tre dirigenti scolastici -. Sarebbe un grave danno alla cittadinanza e, in particolare, per studentesse e studenti delle nostre istituzioni scolastiche che insistono in quartieri dove gli impianti sportivi svolgono soprattutto una funzione sociale.”

Nella nota si chiede di avere contezza sullo stato delle procedure e quali ragioni abbiano determinato l’eventuale perdita del finanziamento.