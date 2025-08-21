Tre alberi da abbattere in via Toscana, l’ira dei residenti: “Uno scempio”

"Sono qui da decenni, sono in salute". La replica del Comune

PALERMO – Tre alberi saranno abbattuti in via Toscana, a pochi metri da viale Campania, nella zona residenziale della città, ma i residenti non ci stanno. A parlare chiaro sono i cartelli comparsi stamattina, appesi proprio sui grandi tronchi che costeggiano la strada.

I cartelli col divieto di sosta

Vietano la sosta alle auto dalle 6 di lunedì 25 agosto alle 18 di martedì 26, per eseguire l’intervento che è stato autorizzato dal Comune di Palermo. Gli alberi si trovano lungo il marciapiede laterale della struttura che presto ospiterà un supermercato, al piano terra dell’ex palazzo dell’Agenzia delle Entrate.

Abbattimento degli alberi in via Toscana: “Folti e rigogliosi”

Chi abita nella zona sospetta che l’abbattimento sia legato proprio ai lavori per la realizzazione del nuovo punto vendita. “Siamo rimasti stupiti di fronte a questi cartelli – dicono i residenti – perché segnano una condanna. Gli alberi si trovano qui da decenni e rappresentano un vero e proprio polmone verde in quest’area. Hanno resistito al tempo, alle intemperie, sono folti e rigogliosi. Non capiamo il motivo di questo intervento”.

Il Comune: “Le radici hanno danneggiato il marciapiede”

A confermare che l’abbattimento avverrà, è l’assessore comunale al Verde urbano, Pietro Alongi: “L’intervento è stato già autorizzato da tempo dall’ufficio autonomo Gestione verde urbano del Comune – spiega -, perché le radici di questi alberi hanno da tempo divelto il marciapiede. Dall’ufficio è stata richiesta la compensazione e nella stessa area saranno successivamente collocati quattro alberi”.

“Considerare interventi per preservarli”

I residenti ribadiscono il loro disaccordo: “Quegli alberi non devono essere abbattuti, se sarà fatto perché il marciapiede è dissestato, questo genere d’intervento dovrà essere eseguito nella maggior parte delle zone della città.

E’ assurdo eliminare alberi sani e che rappresentano dei punti di ristoro, non lasciando loro alcuna alternativa. Perché non valutare altre soluzioni per preservarli? Eppure qui i veri problemi non mancano. Perché non dedicarsi alla pulizia delle nostre strade, all’assenza di cestini gettacarta o all’illuminazione ancora in tilt nella nostra zona?”, concludono.