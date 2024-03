Palermo, abbigliamento griffato ma contraffatto: scatta il sequestro

Oltre 4mila capi trovati nel corso di due controlli delle fiamme gialle

PALERMO – I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno sequestrato 4.077 capi di abbigliamento presumibilmente contraffatti e con marchi falsi. I vestiti sono stati trovati nel corso di due controlli, uno in un negozio di un commerciante palermitano e un secondo ad un commerciante cinese. Nel primo intervento, i finanzieri hanno fermato un autoveicolo dove c’erano diversi pacchi da cui fuoriuscivano alcuni capi di abbigliamento.

L’autista non è riuscito a fornite alcun documento di trasporto né la documentazione necessaria per stabilire la provenienza della merce trasportata. A bordo c’erano 701 capi di abbigliamento con marchi di note case di moda contraffatti. Il secondo sequestro ai danni di un commerciante cinese. In negozio sono stati trovai 3.376 capi di abbigliamento anche in questo caso con brand di moda anche in questo caso contraffatti. I due commercianti sono stati denunciati con l’accusa di aver introdotto nel territorio nazionale per la successiva vendita prodotti con segni falsi nonché del reato di “ricettazione”.