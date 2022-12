Palermo, acceso l’albero di Natale in piazza Politeama VIDEO

Lagalla: "Grazie a UnionCamere e Camera di Commercio che hanno finanziato tutto questo"

PALERMO – Palermo e le vie del centro si sono illuminate a festa. Il sindaco Roberto Lagalla ha accesso ufficialmente il primo albero da primo cittadino del capoluogo siciliano, che svetta in piazza Politeama. Illuminate, contestualmente, le vie principali come via Libertà, il Cassaro, via Maqueda e non solo.

“Palermo ha anche la sua luce che adorna le strade principali di questa città. Gli alberi di Natale saranno in più luoghi della città di Palermo“. A dichiararlo il sindaco Roberto Lagalla subito dopo l’accessione dell’albero di Natale posizionato in piazza Politeama.

Il sindaco annuncia, in vista delle festività natalizie, anche l’illuminazione di uno dei monumenti storici della città perché “per la prima volta sarà illuminato lo Spasimo“.

Quello del Politeama non è il solo albero posizionato in città, perché c’è n’è uno posizionato in via Emerico Amari visibile a chi arriva al porto e non solo. I due pini che arrivano da Loria in provincia di Treviso, misurano circa 14 metri. Quello posizionato in piazza Politeama avrà ai suoi “piedi“ altri 25 pini più piccoli che formeranno una sorta di bosco di 100 metri quadrati. Anche gli alberi più piccoli sono addobbati con luci led e sono circondati da una recinzione in legno di castagno.

Gli alberi, così come le luminarie, sono stati finanziate da UnionCamere e Camera di Commercio, così come ricorda il sindaco, “grazie a loro è stato possibile realizzare tutto questo. In più Coldiretti ha offerto spettacoli natalizi, con un programma già definito, gli eventi si svolgeranno in tutte le circoscrizioni della città. Non è un Natale che si festeggia in centro città, bensì un Natale che riguarda tutti i palermitani che, poi, mi auguro possano accorrere alla festa del 31 dicembre in piazza“.