La sentenza del tribunale

PALERMO – Il tribunale di Palermo, terza sezione penale, giudice Salvatore Flaccovio, ha assolto il sovrintendente della polizia di Stato Sebastiano Giordano “perché il fatto non sussiste”, dopo un processo durato quasi sei anni, per accesso abusivo a sistema informatico. Il sovrintendente Giordano, assistito dall’avvocato Gioacchino Genchi, era stato segnalato dalla dirigente della zona telecomunicazioni della polizia di stato di Palermo, per presunti accessi irregolari al sistema di gestione del protocollo.

Secondo l’accusa, Giordano avrebbe utilizzato credenziali di altri colleghi per operare all’interno del sistema informatico dell’ufficio. “Gli accertamenti tecnici, – afferma l’avvocato Genchi – anche mediante attività delegate alla polizia postale di Palermo, hanno confermato quanto sin dall’inizio sostenuto dal Sovrintendente Giordano: il sistema informatico in uso presso l’ufficio era gravemente inadeguato e privo dei più elementari requisiti di sicurezza. E’ stato accertato che tutti i dati relativi alla protocollazione risultavano accessibili “in chiaro” a qualsiasi operatore dell’ufficio, attraverso una cartella condivisa priva di protezioni e senza alcun sistema di crittografi a, rendendo di fatto superfluo qualsiasi utilizzo improprio di credenziali altrui. È emerso, inoltre, che tanto le UserID che le password coincidevano spesso con il cognome e il nome di battesimo degli operatori e che non era prevista alcuna procedura obbligatoria di modifica delle stesse, con evidenti e macroscopiche vulnerabilità del sistema”.

Giordano per primo aveva rilevato e documentato le anomalie del sistema, segnalando irregolarità nella gestione del protocollo. In particolare, mediante produzione fotografica, il poliziotto ha dimostrato la presenza di numeri di protocollo lasciati in bianco in corrispondenza della registrazione di atti relativi a offerte e gare di appalto, circostanza che evidenzia una gestione opaca, non tracciabile e potenzialmente manipolabile del sistema documentale. L’agente era stato trasferito alla questura di Enna.