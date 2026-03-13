Palermo, addio a don Giuseppe Pitarresi: i funerali a Sant’Espedito

Gli incarichi. L'affetto di tutti

PALERMO- E’ salito al cielo don Giuseppe Pitarresi, amato presbitero della Chiesa di Palermo. Così una nota dell’Arcidiocesi. Nato a Villabate 94 anni fa, era stato ordinato sacerdote il 25 luglio del 1954. Tra i numerosi incarichi ricoperti, quello di parroco presso la Parrocchia di Sant’Espedito che ha guidato per trent’anni.

In precedenza era stato cappellano presso la Parrocchia Maria Santissima delle Grazie nel quartiere palermitano di Roccella, responsabile della Rettoria di via Pitrè, Parroco di San Pietro Apostolo, Cappella Palatina (aveva rinunziato al titolo di Monsignore).

Dopo gli anni a Sant’Espedito aveva svolto servizio come vicario parrocchiale presso la Parrocchia di Santa Maria di Monserrato e presso la Parrocchia di San Michele Arcangelo. Don Giuseppe Pitarresi era anche stato per diversi anni docente di Religione presso il Liceo Classico “Giuseppe Garibaldi” di Palermo.

I funerali saranno celebrati lunedì 16 marzo alle ore 15.00 presso la Parrocchia di Sant’Espedito, in via Nicolò Garzilli 28/L a Palermo.