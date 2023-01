Palermo, addio a Vito Chimenti: aveva 69 anni

Il calcio del capoluogo siciliano piange il leggendario attaccante della "bicicletta"

1' DI LETTURA

PALERMO – Lutto nel mondo della Palermo calcistica che piange la scomparsa, a 69 anni, dello storico attaccante rosanero Vito Chimenti.

Chimenti ha militato in rosa tra il 1977 e il 1979 rendendosi protagonista di gol e giocate spettacolari, su tutte la famosa “bicicletta” che con il tempo è diventato il suo marchio distintivo.

Importante anche il suo contributo nel Palermo della rinascita targato Hera Hora, con la partecipazione nel match tra i rosa e le Leggende e il ruolo di rappresentanza del tifo rosanero nella consulta d’indirizzo della nuova società.

“Il Palermo, con il presidente Mirri e tutta la famiglia rosanero, piange la scomparsa di Vito Chimenti – si legge nel comunicato del club rosanero – storica bandiera del club in campo e fuori, amato da tutti i tifosi, che lui stesso aveva rappresentato negli scorsi anni come membro della Consulta d’indirizzo della società in serie D e nel primo anno in serie C.

Il ricordo del presidente Mirri: “Se ne va un amico del Palermo, un amico di chi ama il Palermo, un amico mio. Un animo gentile che ha sempre rappresentato l’amore per la nostra maglia e che non a caso abbiamo voluto anche omaggiare qualche anno fa con un’opera d’arte interamente dedicata a lui al Palermo Museum. Resterà sempre con noi, come il ricordo della sua ‘bicicletta’, ormai parte della nostra storia”.

L’allenatore rosanero Eugenio Corini e l’attaccante Matteo Brunori, nel post partita di Ascoli, hanno dedicato la vittoria di oggi proprio a Vito Chimenti”.