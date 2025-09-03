L’incidente e l’addio ad Antonio: “Dolore immenso, nel nostro cuore”

Il 27enne ha perso la vita in viale Regione Siciliana

PALERMO – Decine di persone hanno dato l’ultimo saluto ad Antonio Mazzola, il ragazzo di 27 anni che ha perso la vita in un incidente avvenuto nella notte tra lunedì e martedì in viale Regione Siciliana. I funerali sono stati celebrati nella chiesa del cimitero di Santa Maria di Gesù, dove una folla commossa si è stretta attorno alla famiglia colpita dalla tragedia.

Presenti anche tanti colleghi che negli anni hanno lavorato insieme al ragazzo, giovane e apprezzato sommelier con la passione per la ristorazione. “Non ci crediamo ancora – dicono – l’addio ad Antonio è una realtà durissima di accettare. Il giorno prima gli abbiamo fatto gli auguri per il compleanno, l’indomani non c’era più. Come ci si può rassegnare a quello che è successo?”.

L’addio ad Antonio tra dolore e incredulità

Antonio Mazzola aveva festeggiato il suo compleanno poche ore prima del terribile impatto, avvenuto all’altezza del ponte di via Belgio. In sella sulla sua Kawasaki c’era anche Domenico Schiavo, che di anni aveva soltanto 22.

A celebrare i funerali, padre Carmelo Iabichella, che durante la cerimonia si è più volte rivolto alla famiglia del ragazzo: “Antonio continuerà a vivere nei vostri cuori. E’ un dolore immenso, ma è nella fede che dobbiamo cercare la forza per continuare il suo cammino. Così, onorando la vita ogni giorno, che è il bene più prezioso”.

Le indagini sull’incidente

Nel frattempo, sull’incidente proseguono le indagini condotte dalla polizia municipale. La motocicletta, dopo l’impatto con il guardrail, è finita a diversi metri di distanza dai corpi dei due giovani, trovati trovati all’interno dello spartitraffico centrale che divide le carreggiate della circonvallazione.

In quel tratto di strada non sarebbero state individuate anomalie sull’asfalto in grado di fare perdere il controllo a chi guidava la moto, ma sono tuttora in corso tutti gli accertamenti. Al vaglio ci sono anche le immagini delle telecamere della zona. Domani, giovedì 4 settembre, sarà il giorno dell’ultimo saluto a Domenico Schiavo. I funerali saranno celebrati alle 10 nella chiesa San Sergio I Papa di via Pecori Giraldi.