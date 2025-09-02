“Vivevi per questo lavoro, sapevi tutto sui vini: strappo immenso”

Il dolore di chi ha lavorato con Antonio Mazzola, morto nell'incidente di viale Regione

PALERMO – Dolore e incredulità tra chi aveva condiviso le giornate di lavoro con Antonio Mazzola, il 27enne che ha perso la vita nell’incidente in viale Regione Siciliana, insieme a Domenico Schiavo, 22 anni. I titolari di “Locale”, ristorante nel centro storico di Palermo, dedicano parole commosse al giovane.

Il messaggio per Antonio Mazzola

“Eri il cucciolo del papà Locale, Maurizio, che amavi chiamare maître. Lui del resto, ti ha visto letteralmente nascere e crescere – si legge in un post pubblicato sui social -. Hai colto quello che la famiglia tramandava e hai iniziato nel campo della ristorazione. La tua passione? Estrema. Era così incredibile vedere un ragazzo così giovane appassionato ad un lavoro così datato. Ti piaceva la ristorazione vecchio stile, eri elegante, amavi saper tutto sui vini”.

Il messaggio è accompagnato da alcune foto in cui Antonio Mazzola sorride, insieme ai colleghi. “Appassionato, puntuale e consapevole – proseguono -. La ristorazione era vita per te. Mentre gli altri erano traghettatori, tra un libro ed un altro, tu in questo lavoro ci credevi tantissimo. Hai fatto carriera ma non abbastanza purtroppo, perché la tua vita è terminata troppo presto, con uno strappo immenso per noi tutti”.

“Hai visto nascere e crescere il nostro locale”

E ancora: “Quanto ci siamo divertiti Anto? Tu, come alcuni dei tuoi colleghi, Locale l’hai visto nascere e te ne sei occupato per molto tempo. Eh sì, ci siamo divertiti da matti. Un abbraccio alla tua famiglia e ai tuoi nipoti che amavi infinitamente. Ci hai spezzato tutti, il dolore è immenso. Trova la tua pace. Apriremo una bottiglia per te, insieme a te. Una di quelle che ti piaceva decantare. Ti vogliamo bene Anto, sempre nei nostri cuori. Locale con te, per sempre”.