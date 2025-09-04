Palermo, agente della Penitenziaria aggredito all’Ucciardone

PALERMO – Un agente della polizia penitenziaria è stato aggredito da un detenuto nel carcere Ucciardone a Palermo. Nella nona sezione, l’uomo ha dato un pugno al volto e calci all’agente che è stato portato al pronto soccorso.

“Ormai siamo in presenza di una violenza crescente e mal gestita. Siamo stanchi di dovere contare i feriti – dice Maurizio Mezzatesta, segretario nazionale del sindacato Cnpp-Spp – Gli episodi violenti si ripetano incessantemente e spesso finiscono archiviati”.

L’esposto alla Procura

“L’aggravio dei carichi di lavoro – prosegue – lo straordinario imposto e non sempre pagato, insieme alla carenza di personale, rendono insostenibile la situazione”. Il Cnpp Spp ha presentato un esposto alla procura.