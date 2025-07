Palermo, aggredisce un parente in strada per questioni di soldi

I due sono stati curati in ospedale per le ferite

PALERMO – Un uomo di 57 anni è stato aggredito nella mattina di giovedì 17 luglio in via Mariano Stabile, a Palermo, presumibilmente da un parente di 25 anni. Secondo quanto ricostruito, i due sarebbero usciti insieme da una filiale di banca Intesa quando, per motivi legati a questioni economiche, il più giovane avrebbe colpito il familiare con calci e pugni alla testa.

L’aggressione a Palermo

L’uomo di 57 anni è rimasto a terra con il volto insanguinato. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, dopo aver prestato le prime cure, lo hanno trasportato all’ospedale Civico. Anche il 25enne, ferito a sua volta, si sarebbe inizialmente allontanato dal luogo dell’aggressione, ma poi è tornato indietro ed è stato condotto all’ospedale Buccheri La Ferla.

Sono in corso le indagini da parte della polizia per accertare la dinamica dei fatti e verificare eventuali responsabilità.