Palermo, ai carabinieri del Ros il Premio Kalsa 2023

La consegna il 26 agosto nel corso de L'Alloro Fest, al Giardino dei Giusti in via Alloro

PALERMO – I carabinieri del Ros hanno vinto il premio Kalsa. La consegna avverrà il prossimo 26 agosto nel corso L’alloro Fest, al Giardino dei Giusti in via Alloro 90, a Palermo. Oltre ai militari del Ros premiati “per la continua lotta alla criminalità organizzata e la cattura del superlatitante Matteo Messina Denaro”, anche la dirigente scolastica Giovanna Genco “per il quotidiano impegno e contrasto alla dispersione scolastica”.

Premi anche per il direttore di Arpa Sicilia Vincenzo Infantino “per avere permesso di realizzare il film L’antica nave del vino dopo il ritrovamento di un relitto romano carico di anfore del Secondo Secolo Avanti Cristo”, l’avvocata e attivista per i diritti umani Cathy La Torre, i vigili del fuoco Umberto Belviso, Francesco Lo Cascio e Francesco Facella per avere salvato i resti di San Benedetto il Moro durante l’incendio nella chiesa di Santa Maria di Gesù, il medico Antonino Cartabellotta “per il continuo impegno in favore della sanità pubblica”.