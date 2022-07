Palermo al City Group, anche la stampa estera annuncia la cessione

"Acquistato uno storico club italiano"

1' DI LETTURA

Il Palermo FC è stato ceduto alla holding del City Football Group. Nella tarda mattinata del primo luglio, sono arrivate le firme a Milano che hanno definito l’acquisto dell’80% del club rosanero da parte della società di proprietà del gruppo di Mansour bin Zayd Nahyan. Il restante 20% è rimasto al presidente Dario Mirri.

La holding emiratina, proprietaria anche del Manchester City e di diversi club nel mondo, ha deciso di puntare sulla squadra del capoluogo siciliano neo promossa in Serie B. Dopo il fallimento del club nel 2019, il Palermo è tornato in serie cadetta in tre anni ripartendo dalla Serie D. Adesso, però, inizia una nuova era per il calcio palermitano con l’acquisto del club ad opera del City Football Group.

La notizia della cessione, oltre ad avere avuto risalto in Italia, ha fatto il giro del mondo. Diversi giornali esteri hanno scritto del passaggio delle quote di maggioranza del Palermo alla holding dello sceicco Manosur. Tra questi, ad esempio, il “Daily Mail” in Inghilterra (foto in basso) e “Olé” in Argentina (foto in alto).