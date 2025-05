Palermo, al via un piano straordinario per la cura del verde

Interessate tutte le circoscrizioni per un totale di 900 chilometri

PALERMO – La Giunta comunale ha deliberato, questa mattina, il trasferimento di un milione e 200 mila euro alla Reset per la predisposizione di un piano straordinario che prevede interventi igienico-sanitario, pulizia dei marciapiedi e rimozione delle erbacce infestanti nelle otto Circoscrizioni (per una superficie di 76 km nella prima; 103 km nella seconda; 103 km nella terza; 105 km nella quarta; 156 km nella quinta; 118 km nella sesta; 75 km nella settima; 166 km nell’ottava).

Si prevede una conclusione delle attività programmate entro 90 giorni lavorativi dall’avvio delle opere, che partiranno nella prima decade di giugno. Al piano lavoreranno nove squadre.

Lagalla e Alongi: “Forte accelerata al piano igienico sanitario”

“Dopo i primi interventi eseguiti dalla Reset sul fronte del diserbo, con questo provvedimento l’Amministrazione intende dare una forte accelerazione al piano straordinario igienico sanitario e alla rimozione del verde anomalo lungo tutti i marciapiedi della città, senza tralasciare nessun quartiere, offrendo una risposta a un problema molto sentito dai cittadini”, dichiarano il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e l’assessore al Verde Pietro Alongi.

“Tutto questo è avvenuto con una condivisione con il Consiglio comunale, al quale rivolgiamo il nostro ringraziamento per aver approvato, lo scorso mese di marzo, il bilancio di previsione che destinava, tra le varie risorse, proprio le somme necessarie per far partire questo piano straordinario. Ci aspettiamo dalla partecipata Reset un’azione energica e puntuale”, concludono.

Bonanno (Dc): “Prende forma il lavoro promosso, ora vivibilità per tutti i cittadini”

“Inizia a prendere forma concreta il lavoro che abbiamo promosso e sostenuto con determinazione in sede consiliare. L’avvio del piano straordinario igienico-sanitario per la cura del verde urbano su oltre 4.000 strade cittadine rappresenta una risposta tanto attesa da parte dei palermitani e frutto di un lavoro collegiale che ha visto la DC protagonista e determinante il ruolo del consiglio comunale”, dichiara Domenico Bonanno capogruppo della Dc in consiglio comunale.

“Come gruppo consiliare DC avevamo avanzato da tempo diverse sollecitazioni in tal senso e finalmente, con la delibera di giunta di questa mattina, si è finalizzato un lavoro che metterà Reset nelle condizioni di poter riprendere attività importantissime e tanto attese. L’impegno sul piano igienico-sanitario nasce infatti da una forte azione politica messa in campo durante la discussione del bilancio di previsione, che ha visto il consiglio comunale stanziare risorse importanti. Il nostro obiettivo era ed è quello di migliorare la vivibilità dei quartieri, garantendo decoro e sicurezza a tutti i cittadini”.

“Siamo soddisfatti di vedere che il piano riguarderà tutte e otto le circoscrizioni, senza esclusioni, e che gli interventi saranno avviati nel giro di pochi giorni. Abbiamo dato a Reset risorse importanti, che siamo certo ci garantiranno un’azione efficace, costante e rispettosa dei tempi annunciati. Palermo merita una manutenzione ordinaria degna di una grande città europea.

Questo provvedimento è un passo avanti, ma non basta. La DC continuerà a battersi per un piano strutturale e permanente per il verde pubblico e la pulizia urbana, perché il decoro della città non può dipendere solo da interventi straordinari”.

Forza Italia: “Pieno apprezzamento, intervento atteso che restituirà decoro”

“Il gruppo consiliare di Forza Italia esprime pieno apprezzamento per il piano straordinario igienico-sanitario deliberato oggi dalla Giunta comunale, che prevede il trasferimento di 1,2 milioni di euro alla Reset per la pulizia straordinaria dei marciapiedi e la rimozione delle erbacce in tutte le otto circoscrizioni della città”.

“Un intervento atteso e concreto – dichiarano i consiglieri di Forza Italia – che affronta con determinazione una delle criticità più sentite dai cittadini, restituendo decoro e pulizia a marciapiedi e strade cittadine. Il piano, che interessa oltre 900 chilometri del tessuto urbano, è un segnale chiaro della volontà dell’Amministrazione di rispondere in modo puntuale e diffuso su tutto il territorio“.

“Il gruppo consiliare – conclude la nota – rivolge un particolare ringraziamento all’Assessore al Verde, Piero Alongi, per l’impegno e la visione con cui ha proposto e sostenuto il provvedimento all’attenzione della Giunta. Un risultato ottenuto grazie alla sinergia con il Consiglio comunale, che con le somme destinate nel bilancio di previsione ha reso possibile questo importante intervento”.

Figuccia (Lega): “Il decoro urbano deve essere la regola non l’eccezione”

“Con il via libera al piano straordinario igienico-sanitario e il trasferimento di 1,2 milioni di euro alla Reset, l’Amministrazione comunale compie un passo importante per affrontare un’emergenza che i cittadini vivono ogni giorno: quella legata alla pulizia dei marciapiedi e alla rimozione del verde spontaneo, ormai diffuso in tutte le zone della città. Come Commissione abbiamo più volte ribadito la necessità di potenziare Reset, fornendole risorse adeguate per garantire interventi straordinari di diserbo e pulizia”, a dichiararlo è Sabrina Figuccia, presidente della Terza Commissione consiliare e capogruppo della Lega in Consiglio comunale.

“Tuttavia, è fondamentale che questi sforzi non restino isolati. Le attività di igiene urbana devono diventare parte di una pianificazione stabile e continuativa, non risposte emergenziali o azioni una tantum. Dopo ogni intervento straordinario, non possiamo più permetterci di ricadere nell’incuria e nell’abbandono. Serve un cambio di passo: il decoro urbano deve diventare la regola, non l’eccezione”.

“I cittadini – aggiunge – hanno diritto a vivere in una città pulita e ordinata ogni giorno, non solo subito dopo un’emergenza. È tempo di costruire una gestione ordinaria efficiente e costante che restituisca dignità e normalità a tutte le aree urbane”.

“L’intera città ha bisogno di una normalità fatta di servizi regolari, attenzione quotidiana e cura del territorio. Solo così Palermo potrà davvero rialzarsi e ritrovare il rispetto che merita”.