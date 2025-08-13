Allarme furti in zona stadio e avvisi nei palazzi: “Attenti a quei segnali”

I residenti: "La città si svuota e noi non ci sentiamo al sicuro"

PALERMO – Un tempo sarebbero stati degli strani simboli incisi sui citofoni a segnalare gli appartamenti da svaligiare, secondo un tam tam non verificato, ma suggestivo. Oggi torna la paura. Con il Ferragosto alle porte, Palermo si svuota e cresce l’allarme furti in casa, soprattutto nelle zone residenziali della città. In particolare, è nella vasta area compresa tra lo stadio Renzo Barbera e piazza Vittorio Veneto che si alza il livello d’attenzione.

Un volantino avverte: “Fate attenzione”

I ladri avrebbero già “visitato” le scale e i pianerottoli di diversi condomini, da via Alcide de Gasperi a via Liguria, fino alla via Emilia e via Empedocle Restivo. Sopralluoghi che, secondo i residenti che si sono già rivolti alle forze dell’ordine, punterebbero a individuare le abitazioni in cui mettere a segno i colpi. Chi abita nella zona ha così diffuso dei volantini per avvisare tutti.

Sulle porte d’ingresso sarebbero infatti stati trovati dei segnali preoccupanti. “Avviso importante – si legge -. Sono stati trovati dei pezzetti di plastica, tutti uguali, inseriti nelle cornici delle porte di casa. Abbiamo avuto conferma che sono stati messi da malviventi al fine di rubare dentro gli appartamenti. Pertanto si è già provveduto a fare la segnalazione presso il comando dei carabinieri”. E anche sui social sono tanti gli utenti che raccontano di aver visto coi propri occhi quanto segnalato.

Allarme furti: “Non ci sentiamo al sicuro”

“Qui da noi – scrive una residente – sono state lasciate delle graffette di plastica nei telai delle porte. Fate attenzione, i ladri segnalano così gli appartamenti da ‘perlustrare’ e sarebbe già successo in almeno tre palazzi”. Abbiamo chiesto alle forze dell’ordine più controlli in zona, non ci sentiamo al sicuro”.

Il maxi furto in via Emilia

Oggi nel mirino dei ladri ci sarebbe la zona residenziale della città, dove dopo il maxi furto avvenuto in via Emilia, cresce inevitabilmente l’allarme. Una banda di almeno cinque o sei persone, tutte incappucciate e vestite di nero, ha infatti scardinato una cassaforte senza nemmeno manomettere la porta d’ingresso. E’ successo lo scorso fine settimana in un appartamento al decimo piano e in base alle modalità, si sarebbe trattato di un colpo su commissione.

Le vittime del furto erano in vacanza, i ladri hanno agito a notte fonda, prendendo di mira la cassaforte, nascosta all’interno di un mobile. Con strumenti specifici, i ladri sono riusciti a scardinarla, poi l’hanno caricata sull’ascensore e l’hanno portata giù, facendo perdere ogni traccia.

I raid alle auto e il tentato colpo all’enoteca

Nella zona, già colpita negli scorsi mesi da una serie di raid ai danni delle auto parcheggiate, quindici giorni fa è stato anche tentato il furto in una enoteca. Nel tratto di via Emilia in cui i pali dell’illuminazione pubblica sono ancora guasti, i malviventi hanno approfittato del buio fitto per manomettere la saracinesca, ma sono stati costretti alla fuga perché è scattato l’allarme.