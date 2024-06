Palermo: Zanetti resta in pole per la panchina, si ragiona sul ruolo di ds

Il profilo del tecnico ex Empoli piace alla società rosanero

PALERMO – Ore decisive per il futuro del Palermo. Il club di viale del Fante sta già programmando la prossima stagione di Serie B dopo quella che si è appena conclusa con la doppia sconfitta nelle semifinali playoff arrivata per mano del Venezia.

La società che fa parte del City Football Group metterà in atto una vera e propria rivoluzione, che riguarderà in primis allenatore e direttore sportivo, per poi proseguire nella costruzione della rosa che dovrà affrontare il prossimo campionato cadetto.

Sono tante le voci che negli ultimi giorni hanno riguardato alcuni giocatori dati per partenti, possibili o quasi certi. Forse ancora troppo presto, però, per poter definire il loro futuro, esclusi quei rosanero in scadenza di contratto o in rientro nelle loro squadre di appartenenza dopo il periodo in prestito.

Zanetti resta in pole per la panchina

Una delle cose che sembra già essere definita è il ruolo di allenatore della prossima stagione. Michele Mignani non guiderà la squadra rosanero e il posto nella panchina del Palermo verrà affidato a Paolo Zanetti. Il tecnico ex Empoli, a meno di colpi scena, sarà il prossimo allenatore dei siciliani.

Il profilo di mister Zanetti è apparso pienamente in linea con le caratteristiche ricercate dal club di viale del Fante. L’allenatore veneto potrebbe firmare un contratto per i prossimi due anni: a lui l’arduo compito di risollevare il morale della tifoseria della piazza rosanero alla guida del Palermo.

Nodo direttore sportivo

Per quanto riguarda il direttore sportivo, Leandro Rinaudo non dovrebbe rinnovare il suo contratto che scade il prossimo 30 giugno. La società rosanero, infatti, non sembra intenzionata a prolungare la scadenza e sarebbe alla ricerca di alcuni possibili sostituti.

Potrebbe essere decisiva, in tal senso, la prossima settimana, quando effettivamente dovrebbero esserci novità più definite anche per quello che riguarda un eventuale successore. Solo dopo aver deciso, anche in maniera ufficiale, il ruolo di allenatore e di direttore sportivo, si potrà effettivamente pensare di iniziare a costruire la prossima rosa del Palermo.

A luglio si va in ritiro

Organizzazione e programmazione definiscono il lavoro imminente del club rosanero. Allenatore e direttore sportivo saranno propedeutici alla costruzione della squadra, chiaramente. Anche perché la stagione del Palermo inizierà i primi giorni di luglio.

La squadra rosanero andrà in ritiro pre campionato a Livigno, in provincia di Sondrio e a pochi chilometri dal confine svizzero. Gli allenamenti in Valtellina sono in programma dal 7 al 20 luglio e il Palermo vuole arrivarci pronto.