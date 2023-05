La situazione in via di miglioramento. Le scuole riaprono. Occhio alle fake news.

2' DI LETTURA

(Roberto Puglisi) L’allerta meteo, a Palermo, va, lentamente, evaporando. Le previsioni per domani annunciano un miglioramento. Le scuole riapriranno. Ma la giornata appena trascorsa è stata difficile. La pioggia non ha mai smesso di cadere e le ferite di una città con molti problemi si sono rivelate in tutta la loro drammaticità. Mentre scriviamo, possiamo dire che la macchina dell’emergenza ha retto. Tuttavia, l’emergenza complessiva di Palermo è ancora da affrontare. Lo ha riconosciuto lo stesso sindaco, Roberto Lagalla, in una delle tante comunicazioni: “Non neghiamo le carenze che ancora sussistono. Si tratta di programmazione”.

Allerta arancione

Il ritorno, passo dopo passo, verso la normalità è annunciato da una nota del Comune, proprio con le parole del sindaco: “Alla luce delle più recenti previsioni meteo e come confermato dall’ultimo bollettino della Protezione civile che ha diramato un’allerta arancione per la giornata di domani, al momento non sussistono le ragioni per prorogare l’ordinanza sindacale valida per la giornata di oggi. Dunque, domani le scuole di ogni ordine e grado potranno riaprire. La Protezione civile comunale, che ringrazio per l’impegno delle ultime 24 ore, continuerà a monitorare la situazione, restando sempre pronta a qualsiasi tipo di intervento in caso di peggioramento delle condizioni meteorologiche”. Il bollettino a cui si fa riferimento prevede per domani (martedì 16 maggio) un sollievo delle trame climatiche che digradano, appunto, nella tonalità arancione. L’allerta rossa, invece, rimane fino alla mezzanotte di questo lunedì. Dal Comune arriva l’invito a non dare credito alle fake news in circolazione sui social. Specialmente alcune che riportano la bufala delle scuole chiuse: saranno riaperte, come già scritto.

I disagi maggiori

Tanti i disagi e le situazione di rischio maturati oggi. La borgata marinara di Mondello è risultata impraticabile (nella foto). Il contesto ha reso difficoltoso, per i fiumi spontanei di acqua e detriti, perfino il rientro a casa dei residenti. Scene già viste che chiamano in causa anni di indifferenza. Qualcosa cambierà? Il Comune è stato presente. Il primo cittadino ha seguito l’evolversi delle vicende con la protezione civile, ispezionando le zone più critiche. Non soltanto Mondello. I palermitani di via La Malfa, dello Zen, di via Imera, di via Roccazzo, di Brancaccio, e non solo loro, hanno passato dei momenti complicati.

Gli interventi dei vigili del fuoco

Gli interventi dei vigili del fuoco sono stati più di quaranta. Tutto il personale in campo, sotto qualunque sigla, non si è risparmiato. Abbiamo raccontato la storia di un uomo salvato a Capaci e preso letteralmente in braccio dai suoi soccorritori. L’allerta rossa, con il suo carico di paura, sta per passare. Palermo attende il sole (rp)