Sicilia, la pioggia continua a cadere: martedì allerta arancione

Nuovo bollettino della Protezione civile

PALERMO – La pioggia continua a cadere sulla Sicilia occidentale, e in particolare su Palermo, ma si guarda già a martedì. La Protezione civile regionale ha diffuso un’allerta meteo che per la giornata di domani prevede un livello di rischio arancione in provincia di Trapani, giallo per parte delle province di Palermo e Agrigento, così come per le altre zone dell’Isola.

L’allerta meteo rossa fino a mezzanotte

L’allerta resta di colore rosso, però, fino alla mezzanotte di oggi, per quanto riguarda la Sicilia occidentale. Una situazione pesante iniziata già nella notte tra domenica e lunedì. Nessuna notizia, invece, per quanto riguarda l’eventuale chiusura delle scuole. I sindaci stanno valutando il da farsi. Al momento soltanto il Comune di Erice (Trapani), guidato da Daniela Toscano, ha annunciato la riapertura degli istituti. Scuole aperte anche a Marsala.